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В уряді пропонують законодавчо
регулювати ринок оренди житла

В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29

В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні із всього орендного житла, яке налічується в Україні, близько 90% знаходиться в тіні та ніяк не регулюється.

Дивися повний текст В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29

И как они собираются отлавливать нелегальных сдатчиков квартир?:)))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 21:32

путём ежедневных поквартирных обходов всех квартир с предъявлением паспортов всех жильцов с пропиской и регистрацией:))))
rytton
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