В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

Додано: Пон 05 сер, 2019 05:50

ketrax70 Агентства недвижимости и объявления- это самый жирный источник. Но можно пойти дальше, и опросить вахтеров, которые всегда знают все сдаваемые квартиры по номерам и даже в курсе цен. Ну или если дом без вахты, то побеседовать днём под подъездом с местными старичками- выложат всех с потрохами. И кстати постом ранее тоже интересная мысль залетела- заинтересовать арендаторов. К примеру, сливаешь своих арендодателей, им лепят несусветный штраф, или они честно регистрируются, заключают с вами контракт и стоимость аренды, например, снижается на те же 30%. Да, они будут ненавидеть вас, но выгнать уже не смогут, и задрать арендную плату тоже, плюс реальная экономия прилетает. А то попривыкали, как что где подорожает из продуктов, то бегом +500 гривен к аренде, а через несколько месяцев напечатают пугающие новости про повышение цены на газ- сходу +1000 гривен к аренде. А если детей в институт сдавать, то можно сразу к переезду готовится. Беспредельничают как могут- цари и боги! Работать не хотят и щимят арендаторов на регулярной основе, как только денег начинает не хватать. Это не дело. Всё должно быть законно и каждый арендатор должен быть уверен, что есть контракт, и цена не будет меняться по первым хотелкам арендодателей. Доходит порой до полного маразма из серии: "Нашего сына-дурочка поймала полиция с наркотиками, мы взяли кредит, что-бы его не посадили, поэтому со следующего месяца удваиваем арендную плату". Это реальная история! И такой бред постоянно и на каждом шагу. Так быть не должно! Надеюсь новая команда у руля займется вплотную данным вопросом.