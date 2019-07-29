Сьогодні із всього орендного житла, яке налічується в Україні, близько 90% знаходиться в тіні та ніяк не регулюється.
Дивися повний текст В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:29
В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла.
Додано: Нед 04 сер, 2019 21:32
путём ежедневных поквартирных обходов всех квартир с предъявлением паспортов всех жильцов с пропиской и регистрацией:))))
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:04
да запросто, берешь любую объяву о сдаче на ОЛХ, РИА и т.д., и идешь брать с поличным злостного неплательщика налогов на доходы от сдачи жилья, а так же можно запросить базы у агенств недвижимости, а так же запросить базы у риэлторов. ну и сами арендаторы могут сдать арендодателей, если арендаторов правильно замотивировать.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Додано: Нед 04 сер, 2019 23:44
Сначала надо сделать так чтобы человек мог купить себе квартиру в рассрочку или в кредит за нормальные проценты как в Европе тогда эта проблема решится сама собой. Всё очень просто. Сделать процентные ставки как в Европе или хотя бы приблизительно такие же и всё наладится и будет легче жить простым гражданам и все начнут возвращаться в Украину!!!
Додано: Пон 05 сер, 2019 05:50
ketrax70 Агентства недвижимости и объявления- это самый жирный источник. Но можно пойти дальше, и опросить вахтеров, которые всегда знают все сдаваемые квартиры по номерам и даже в курсе цен. Ну или если дом без вахты, то побеседовать днём под подъездом с местными старичками- выложат всех с потрохами. И кстати постом ранее тоже интересная мысль залетела- заинтересовать арендаторов. К примеру, сливаешь своих арендодателей, им лепят несусветный штраф, или они честно регистрируются, заключают с вами контракт и стоимость аренды, например, снижается на те же 30%. Да, они будут ненавидеть вас, но выгнать уже не смогут, и задрать арендную плату тоже, плюс реальная экономия прилетает. А то попривыкали, как что где подорожает из продуктов, то бегом +500 гривен к аренде, а через несколько месяцев напечатают пугающие новости про повышение цены на газ- сходу +1000 гривен к аренде. А если детей в институт сдавать, то можно сразу к переезду готовится. Беспредельничают как могут- цари и боги! Работать не хотят и щимят арендаторов на регулярной основе, как только денег начинает не хватать. Это не дело. Всё должно быть законно и каждый арендатор должен быть уверен, что есть контракт, и цена не будет меняться по первым хотелкам арендодателей. Доходит порой до полного маразма из серии: "Нашего сына-дурочка поймала полиция с наркотиками, мы взяли кредит, что-бы его не посадили, поэтому со следующего месяца удваиваем арендную плату". Это реальная история! И такой бред постоянно и на каждом шагу. Так быть не должно! Надеюсь новая команда у руля займется вплотную данным вопросом.
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:31
krasnozhon_71
Коли відсотки за іпотеку будуть яа у ЄС, то і квартири еоштуватимуть як у ЄС, ти нічого не виграєш, виграють забудовники та спекулянти.
Приклад: у Чехії іпотека 2-3%, відповідно вартість квартирки 34м2 у новобудові на околиці - від 110тис. євро! Тому 70-75% чехів не мають власного житла і орендують його. У них і зарплати такі, бо ринок праці враховує необхідність оренди житла.
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:47
krasnozhon_71
Додам. Вартість товару не залежить від собівартості його виробництва, а залежить лише від балансу попиту та пропозиції. Здешевлення іпотеки різко підвищить попит на квартири, а отже зросте і їхня ціна, при цьому забудовники збільшать свої прибутки, а ви програєте, бо споатите у кілька разів більше.
А щодо повернення... "І только високо, у царскіх врат, к тайнам прічастний плакал рєбьонок, о том что ні кто нє вєрньотся назад!" Це не я, це Брюсов таке написав.
Люди їдуть не за грошима навіть, а за інфраструктурою,чистотою, порядком, зоною комфорту що охоплює всю країну, загальною культурою, спокоєм та впевненістю у завтра своїх дітей. У нас так як у Чехії, Словатчині чи Польщі не буде НІКОЛИ, через дурість та невігластво народу і розумні не хочуть змарнувати своє єдине життя в марному очукавінні того моменту, коли це бидло або порозумнішає або окачуриться!
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:44
Шутишь? Когда это после любых покращень или введения "регулирования" снижались цены? Арендодатели вынуждены будут поднять цены на стоимость регистрации и "регулировок"
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|