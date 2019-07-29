В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:51
Сразу видно, что застройщики уже не могут продать на рынке свои квартиры. И поэтому хотят строить всякую хрень на бюджетные деньги. Я категорически против!!! Лучше закрыть нахрен половину министерств. Хотите низкие проценты? Отмените налог на депозиты и обеспечьте жесткую защиту прав кредитора! И будет меньше 10%.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:11
Любое начинание в этой стране обречено...а если создадут что-либо....на голову не натянешь. Единственно чем себя тешат горе чиновники это как обобрать арендодателей.....честно на этой территории играть невозможно...
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:44
rytton
А кто не предъявил - воронок и в Сибирь !
Было, уже проходили.
Вывести из тени этот бизнес - это значит обязать владельцев платить в бюджет 18% ПДФО +1.5 військового збору от суммы арендной платы.
Угадайте с трёх раз на чьи плечи ляжет оплата налогов ?
Forum
Я вижу, Вы человек очень далекий от темы.
"напечатают пугающие новости про повышение цены на газ- сходу +1000 гривен к аренде"
Орендар платит арендную плату + коммуналку, поэтому владельцу от повышения цены на газ ни холодно, ни жарко - доход для него не изменится, а вот орендар заплатит больше, что в общем-то справедливо, поскольку этим газом пользуется именно он, по расценкам, которые установила для него рідна держава. При чем здесь владелец ?
Нужно понять одну простую вещь - есть рынок, где все регулирутся спросом и предложением и от "щемить" проиграет не только владелец, а в первую очередь арендатор.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46
andriyzhagun
"Додам. Вартість товару не залежить від собівартості його виробництва".
Браво ! Это пять, автор жги ещё. Шановний, Ви економіку в якому вузі викладаєте ?
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:57
" А мы-дальние родственники..Живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил.Конституцией это не запрещено:)))"
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