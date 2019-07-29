В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

Додано: Пон 05 сер, 2019 09:44

rytton



А кто не предъявил - воронок и в Сибирь !

Было, уже проходили.



Вывести из тени этот бизнес - это значит обязать владельцев платить в бюджет 18% ПДФО +1.5 військового збору от суммы арендной платы.

Угадайте с трёх раз на чьи плечи ляжет оплата налогов ?



Forum

Я вижу, Вы человек очень далекий от темы.

"напечатают пугающие новости про повышение цены на газ- сходу +1000 гривен к аренде"



Орендар платит арендную плату + коммуналку, поэтому владельцу от повышения цены на газ ни холодно, ни жарко - доход для него не изменится, а вот орендар заплатит больше, что в общем-то справедливо, поскольку этим газом пользуется именно он, по расценкам, которые установила для него рідна держава. При чем здесь владелец ?

Нужно понять одну простую вещь - есть рынок, где все регулирутся спросом и предложением и от "щемить" проиграет не только владелец, а в первую очередь арендатор.