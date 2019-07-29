В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

Додано: Пон 05 сер, 2019 11:57

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А вы батенька видимо из тех у кого лозунг "все отобрать и поделить")))

Когда будет контракт, то и по контракту будете платить, убирать за собой, чинить поломанные вещи и технику и как в Польше платить за первый, последний месяцы проживания да ещё и залоговые.

А по поводу настучать на арендодателя, так были у меня такие, вылетели нах и даже вызванные ими менты не помогли. Так ещё и в черный список арендаторов попали, грозили судом но где-то потерялись. А налоговая ничего мне не пришпилила, т.к надо ещё доказать получение арендодателем денег, ну как то так))).

Вы хотите, что бы чисто, красиво, комфортно, недалеко от метро и нихера за это платить не хотите. А кто мешает снять квартиру в пригороде, будет дёшево, а в сёлах коих вокруг Киева масса с туалетом на улице ещё дешевле, тысщи за 3 можно пол дома снять и жируйте себе на здоровье.

Подпись - коренной житель, бох, лентяй, мироед, владелец 3х квартир))).