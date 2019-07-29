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В уряді пропонують законодавчо
регулювати ринок оренди житла

В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:51

Сразу видно, что застройщики уже не могут продать на рынке свои квартиры. И поэтому хотят строить всякую хрень на бюджетные деньги. Я категорически против!!! Лучше закрыть нахрен половину министерств. Хотите низкие проценты? Отмените налог на депозиты и обеспечьте жесткую защиту прав кредитора! И будет меньше 10%.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:11

Любое начинание в этой стране обречено...а если создадут что-либо....на голову не натянешь. Единственно чем себя тешат горе чиновники это как обобрать арендодателей.....честно на этой территории играть невозможно...
serbythn
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:44

rytton

А кто не предъявил - воронок и в Сибирь !
Было, уже проходили.

Вывести из тени этот бизнес - это значит обязать владельцев платить в бюджет 18% ПДФО +1.5 військового збору от суммы арендной платы.
Угадайте с трёх раз на чьи плечи ляжет оплата налогов ?

Forum
Я вижу, Вы человек очень далекий от темы.
"напечатают пугающие новости про повышение цены на газ- сходу +1000 гривен к аренде"

Орендар платит арендную плату + коммуналку, поэтому владельцу от повышения цены на газ ни холодно, ни жарко - доход для него не изменится, а вот орендар заплатит больше, что в общем-то справедливо, поскольку этим газом пользуется именно он, по расценкам, которые установила для него рідна держава. При чем здесь владелец ?
Нужно понять одну простую вещь - есть рынок, где все регулирутся спросом и предложением и от "щемить" проиграет не только владелец, а в первую очередь арендатор.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:46

andriyzhagun
"Додам. Вартість товару не залежить від собівартості його виробництва".

Браво ! Это пять, автор жги ещё. Шановний, Ви економіку в якому вузі викладаєте ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:57

" А мы-дальние родственники..Живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил.Конституцией это не запрещено:)))"
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:57

[quote="4719500:Forum"[/quote]
А вы батенька видимо из тех у кого лозунг "все отобрать и поделить")))
Когда будет контракт, то и по контракту будете платить, убирать за собой, чинить поломанные вещи и технику и как в Польше платить за первый, последний месяцы проживания да ещё и залоговые.
А по поводу настучать на арендодателя, так были у меня такие, вылетели нах и даже вызванные ими менты не помогли. Так ещё и в черный список арендаторов попали, грозили судом но где-то потерялись. А налоговая ничего мне не пришпилила, т.к надо ещё доказать получение арендодателем денег, ну как то так))).
Вы хотите, что бы чисто, красиво, комфортно, недалеко от метро и нихера за это платить не хотите. А кто мешает снять квартиру в пригороде, будет дёшево, а в сёлах коих вокруг Киева масса с туалетом на улице ещё дешевле, тысщи за 3 можно пол дома снять и жируйте себе на здоровье.
Подпись - коренной житель, бох, лентяй, мироед, владелец 3х квартир))).
kazimir_kozlevitch
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:47

  noxfox70 написав:" А мы-дальние родственники..Живем тут бесплатно,нам хозяин разрешил.Конституцией это не запрещено:)))"


Абсолютно правильно.
Підставою для оподаткування є документально підтверджений факт отримання прибутку.
Это для особо ретивых любителей поквартирных обходов, опросов подъездных бабушек и анализа объявлений. Сам факт сдачи жилья в аренду ничего еще не доказывает.

Для доказательства получения дохода нужно поймать орендаря і орендодавця в момент передачи денег и ОБА из них должны подтвердить, что эти деньги - арендная плата, а не "дальний родственник вернул старый долг". (Кассовый чек владелец ведь не выдаёт).

Поэтому держава со своим "регулированием" может в очередной раз идти лесом.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:10

Re: В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди ж

  deniska написав:да запросто, берешь любую объяву о сдаче на ОЛХ, РИА и т.д., и идешь брать с поличным злостного неплательщика налогов на доходы от сдачи жилья

С вероятностью 95% по объяве выйдешь на риелтора, потому без толку
  deniska написав:а так же можно запросить базы у агенств недвижимости, а так же запросить базы у риэлторов

Запросить можно, да кто ж их даст то? У них нет такого обязательства
  deniska написав:ну и сами арендаторы могут сдать арендодателей, если арендаторов правильно замотивировать

И чем их мотивировать? Они тоже понимают, что вывод рынка аренды из тени повысит ставки аренды
  Forum написав:Но можно пойти дальше, и опросить вахтеров, которые всегда знают все сдаваемые квартиры по номерам и даже в курсе цен. Ну или если дом без вахты, то побеседовать днём под подъездом с местными старичками- выложат всех с потрохами.

Ага, сотни тысяч домов, кто будет эти всех консьержей опрашивать то. Да и не факт что их показания вообще можно рассматривать как доказательство сдачи жилья в аренду
  Forum написав:К примеру, сливаешь своих арендодателей, им лепят несусветный штраф, или они честно регистрируются, заключают с вами контракт и стоимость аренды, например, снижается на те же 30%. Да, они будут ненавидеть вас, но выгнать уже не смогут, и задрать арендную плату тоже, плюс реальная экономия прилетает.

"несусветный штраф" может прилететь только за неуплаченные налоги за период договора, который был заключен. В случае подобной угрозы, если штраф грозит действительно высокий, арендодатель может таки зарегистрироваться, задекларировать доход, самостоятельно оплатить налоги за прошлый период, избежать штрафа, а потом поднять арендную ставку.
  Forum написав:Да, они будут ненавидеть вас, но выгнать уже не смогут, и задрать арендную плату тоже, плюс реальная экономия прилетает.

Договор на короткий срок, а продлевать он не обязан.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:47

Чушь какая!)) Очевидно же что рыночными путями, с выводом из тени, цены на аренду снизить невозможно. А не рыночными - ну так экономика штука тонкая, рванет в другом месте. Продаваны, например, избавляясь от недвиги, обвалят рынок жилья,обанкротятся застройщики, ну и далее по цепочке.
И в то же время регулировать сферу надо. Но отразится это в фин. плане на всех со знаком минус, ну кроме гос-ва разумеется. Но если все делать правильно, то сдавать/снимать будет безопаснее, прозрачнее и тп.
LordEmerald
 
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