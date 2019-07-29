В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
deniska написав:да запросто, берешь любую объяву о сдаче на ОЛХ, РИА и т.д., и идешь брать с поличным злостного неплательщика налогов на доходы от сдачи жилья
С вероятностью 95% по объяве выйдешь на риелтора, потому без толку
deniska написав:а так же можно запросить базы у агенств недвижимости, а так же запросить базы у риэлторов
Запросить можно, да кто ж их даст то? У них нет такого обязательства
ну так статья ведь о том, что "предлагают законодательно урегулировать", вот именно эти обязательства агенств недвижимости и риэлторов как раз могут и урегулировать. а если не захотят сотрудничать, можно пришить содействие в сокрытии доходов и соответственно уплате налогов.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0