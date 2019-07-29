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В уряді пропонують законодавчо
регулювати ринок оренди житла

В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:25

  Faceless написав:
  deniska написав:да запросто, берешь любую объяву о сдаче на ОЛХ, РИА и т.д., и идешь брать с поличным злостного неплательщика налогов на доходы от сдачи жилья

С вероятностью 95% по объяве выйдешь на риелтора, потому без толку
  deniska написав:а так же можно запросить базы у агенств недвижимости, а так же запросить базы у риэлторов

Запросить можно, да кто ж их даст то? У них нет такого обязательства

ну так статья ведь о том, что "предлагают законодательно урегулировать", вот именно эти обязательства агенств недвижимости и риэлторов как раз могут и урегулировать. а если не захотят сотрудничать, можно пришить содействие в сокрытии доходов и соответственно уплате налогов.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:20

Re: В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди ж

  deniska написав:можно пришить содействие в сокрытии доходов

Нельзя. У вас фантазия разыгралась
Faceless
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