В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
deniska написав:да запросто, берешь любую объяву о сдаче на ОЛХ, РИА и т.д., и идешь брать с поличным злостного неплательщика налогов на доходы от сдачи жилья
С вероятностью 95% по объяве выйдешь на риелтора, потому без толку
deniska написав:а так же можно запросить базы у агенств недвижимости, а так же запросить базы у риэлторов
Запросить можно, да кто ж их даст то? У них нет такого обязательства
ну так статья ведь о том, что "предлагают законодательно урегулировать", вот именно эти обязательства агенств недвижимости и риэлторов как раз могут и урегулировать. а если не захотят сотрудничать, можно пришить содействие в сокрытии доходов и соответственно уплате налогов.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Те механизмы обложения налогами арендодателей, которые здесь обсуждаются, априори неприменимы к сложившейся ситуации. Поквартирные обходы = огромные издержки. Прижать кого бы то ни было (риелторов, бабушек у подъездов и так далее) = практика, которая приведет к хаосу и рецессии. Вообще любая попытка зарегулировать почти 30 лет не регулировавшийся рынок приведет к проблемам абсолютно у всех субъектов экономического кругооборота, включая государство. Еще больше людей навсегда отвалит из Украины, благо, Польша (а для кого-то и РФ) - вот она. Как ни прискорбно, единственно приемлемой является современная модель налогообложения, при которой для владельца устанавливается определенная необлагаемая норма квадратных метров, свыше которой надо платить, и неважно, живет владелец сам в своих 600 квадратах, или же у него 24 гостинки в разных городах Украины. И я - как владелец сдаваемой в аренду недвиги - этот налог буду вынужден платить. Будучи внедренной, такая схема даст больше, чем нынешняя легальная схема сдачи в аренду квартир единоналожниками (которые охватывают максимум несколько процентов всей аренды и платят понт). Другое дело, что эта модель требует качественного урегулирования в том плане, что облагать одинаковым налогом убитую квартиру в Новоукраинке (3куе за 30 квадратов) или с окнами на площадь Рынок во Львове и дизайнерским ремонтом - как-то не очень справедливо. Но если Зеленский и его карманные парламент и премьер-министр возьмутся все зарегулировать с плеча (в свете того, что тут пишут с позиций арендаторов), - будет, конечно, беда... П. С. Привлечение (на публику) к урегулированию вопроса с арендой арендаторов приведет к хаосу, сопоставимому с хаосом в земельных отношениях касательно земли сельхозназначения. Там уже, наверное, миллионы гектаров выморочной земли находятся в фактически безоплатном использовании либо мелких феодалов, либо чиновников. Пример: я АТОшник, мне в том селе, откуда родом моя бабушка, земли нет, но есть участок, наследники которого - граждане РФ, принявшие наследство, но не продавшие землю (как этого требует действующее законодательство). Попытаться все запросто решить можно всегда, только если государство полезет в одну из немногих доступных всем сфер приложения личных инвестиций (ибо пенсионного страхования как нет, так и не будет) - лучше не станет никому. Только польской экономике
А как это урегулировано в развитых странах? Во Франции, к примеру. Никто не знает? Ведь там все платят налоги. Поэтому, когда говорят "невозможно" урегулировать рынок аренды, мне кажется это слишком громкое слово. При желании просто скопировать чужой опыт и не изобретать велосипед.Единственное, с чем соглашусь- налоги приведут только к росту цен.