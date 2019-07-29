В уряді пропонують законодавчо регулювати ринок оренди житла

Додано: Пон 05 сер, 2019 21:05

Те механизмы обложения налогами арендодателей, которые здесь обсуждаются, априори неприменимы к сложившейся ситуации. Поквартирные обходы = огромные издержки. Прижать кого бы то ни было (риелторов, бабушек у подъездов и так далее) = практика, которая приведет к хаосу и рецессии. Вообще любая попытка зарегулировать почти 30 лет не регулировавшийся рынок приведет к проблемам абсолютно у всех субъектов экономического кругооборота, включая государство. Еще больше людей навсегда отвалит из Украины, благо, Польша (а для кого-то и РФ) - вот она. Как ни прискорбно, единственно приемлемой является современная модель налогообложения, при которой для владельца устанавливается определенная необлагаемая норма квадратных метров, свыше которой надо платить, и неважно, живет владелец сам в своих 600 квадратах, или же у него 24 гостинки в разных городах Украины. И я - как владелец сдаваемой в аренду недвиги - этот налог буду вынужден платить. Будучи внедренной, такая схема даст больше, чем нынешняя легальная схема сдачи в аренду квартир единоналожниками (которые охватывают максимум несколько процентов всей аренды и платят понт). Другое дело, что эта модель требует качественного урегулирования в том плане, что облагать одинаковым налогом убитую квартиру в Новоукраинке (3куе за 30 квадратов) или с окнами на площадь Рынок во Львове и дизайнерским ремонтом - как-то не очень справедливо. Но если Зеленский и его карманные парламент и премьер-министр возьмутся все зарегулировать с плеча (в свете того, что тут пишут с позиций арендаторов), - будет, конечно, беда...

П. С. Привлечение (на публику) к урегулированию вопроса с арендой арендаторов приведет к хаосу, сопоставимому с хаосом в земельных отношениях касательно земли сельхозназначения. Там уже, наверное, миллионы гектаров выморочной земли находятся в фактически безоплатном использовании либо мелких феодалов, либо чиновников. Пример: я АТОшник, мне в том селе, откуда родом моя бабушка, земли нет, но есть участок, наследники которого - граждане РФ, принявшие наследство, но не продавшие землю (как этого требует действующее законодательство). Попытаться все запросто решить можно всегда, только если государство полезет в одну из немногих доступных всем сфер приложения личных инвестиций (ибо пенсионного страхования как нет, так и не будет) - лучше не станет никому. Только польской экономике