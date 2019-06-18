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Кредит під заставу
квартири: можливі ризики

Кредит під заставу квартири: можливі ризики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 01:27

Кредит під заставу квартири: можливі ризики

Пропонуємо до обговорення:
Наскільки вигідно брати кредит під заставу своєї квартири для покупки автомобіля, дачі або для відкриття власного бізнесу?

Дивися повний текст Кредит під заставу квартири: можливі ризики.
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