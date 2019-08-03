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Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25
Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» та інші виробники можуть добувати стільки газу, скільки потрібно Україні і обійтись без його імпорту.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25
Ну, для початку у Польщі тепліше.
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andriyzhagun
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:50
В два раза тепліше в Польщі, чим в Україні?)
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