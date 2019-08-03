«Нафтогаз» та інші виробники можуть добувати стільки газу, скільки потрібно Україні і обійтись без його імпорту.
Дивися повний текст Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25
Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
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Дивися повний текст Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:05
Посмотрите оперативные данные. За полгода среднесуточная добыча снизилась с 58,04 млн м³ до 54,46 млн м³. Данные Укртрансгаза.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:29
Похоже районам газ отключат. Оставят только столице и крупным областным центра типа Харьков, Днепр, Львов, Одесса.
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