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Україна може обійтись без
імпорту газу – Коболєв

Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25

Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» та інші виробники можуть добувати стільки газу, скільки потрібно Україні і обійтись без його імпорту.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25

Ну, для початку у Польщі тепліше.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:50

В два раза тепліше в Польщі, чим в Україні?)
Cytb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:05

Посмотрите оперативные данные. За полгода среднесуточная добыча снизилась с 58,04 млн м³ до 54,46 млн м³. Данные Укртрансгаза.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:29

Похоже районам газ отключат. Оставят только столице и крупным областным центра типа Харьков, Днепр, Львов, Одесса.
mikola963
 
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