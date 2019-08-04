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Україна може обійтись без
імпорту газу – Коболєв

Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25

Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз» та інші виробники можуть добувати стільки газу, скільки потрібно Україні і обійтись без його імпорту.

Дивися повний текст Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25

Ну, для початку у Польщі тепліше.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 07:50

В два раза тепліше в Польщі, чим в Україні?)
Cytb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:05

Посмотрите оперативные данные. За полгода среднесуточная добыча снизилась с 58,04 млн м³ до 54,46 млн м³. Данные Укртрансгаза.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:29

Похоже районам газ отключат. Оставят только столице и крупным областным центра типа Харьков, Днепр, Львов, Одесса.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:35

Re: Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв

старая песня о главном, безусловно может, вопрос только в том кому и насколько прийдется "прикрутить"....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:53

Посадки практически изчезли. Топить практически по селам юга нечем, люди последнее деньги влаживали в газопроводы, чтобы опять менять котры нужны средства. А за нашли же трубы с нас опять же беркут деньги .Уберите посредников и будет дешевле
vovar797
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:53

газа много расходуется из-за централизованного отопления, тепло уходит в землю. Вышли новые нормы когда запрещено устанавливать газовый котел в дома выше 3 этажей. Таким образом, как они собираются сокращать потребление газа, если людям не дают нормально перейти на автономное отопление и экономить? Откуда Коболев знает сколько тратят в Польше газа? Где первоисточник этих данных
alex2013a90
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