«Нафтогаз» та інші виробники можуть добувати стільки газу, скільки потрібно Україні і обійтись без його імпорту.
Дивися повний текст Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:25
Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:05
Посмотрите оперативные данные. За полгода среднесуточная добыча снизилась с 58,04 млн м³ до 54,46 млн м³. Данные Укртрансгаза.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:29
Похоже районам газ отключат. Оставят только столице и крупным областным центра типа Харьков, Днепр, Львов, Одесса.
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:35
Re: Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
старая песня о главном, безусловно может, вопрос только в том кому и насколько прийдется "прикрутить"....
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:53
Посадки практически изчезли. Топить практически по селам юга нечем, люди последнее деньги влаживали в газопроводы, чтобы опять менять котры нужны средства. А за нашли же трубы с нас опять же беркут деньги .Уберите посредников и будет дешевле
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:53
газа много расходуется из-за централизованного отопления, тепло уходит в землю. Вышли новые нормы когда запрещено устанавливать газовый котел в дома выше 3 этажей. Таким образом, как они собираются сокращать потребление газа, если людям не дают нормально перейти на автономное отопление и экономить? Откуда Коболев знает сколько тратят в Польше газа? Где первоисточник этих данных
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:50
Re: Україна може обійтись без імпорту газу – Коболєв
5 лет они ничего не сделали для реальной экономии потребления газа особенно в городах, кроме многократного повышения цен. По прежнему в городах ты вынужден платить за услугу отопления, в которой не нуждаешься на 60-80%. Не говоря уже о "централизованном отоплении" - греющем улицы и воздух. За 5 лет они также не удосужились увеличить собственную добычу газа, отправляя за бугор , "мамам" награбленное. теперь для новой власти они запели "новые песни о главном", в надежде усидеть у кормушки, хотя тюрьма по ним плачет уж давно.
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