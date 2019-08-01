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«Зелені» електростанції України за перші пів року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії, за перші 6 місяців 2019 року виробили на 93,4% більше електроенергії, ніж за аналогічний період попереднього року.
Дивися повний текст «Зелені» електростанції України за перші пів року збільшили обсяги виробництва електроенергії на 93%
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Додано: Пон 05 сер, 2019 07:52
Воровство из бюджета увеличилось на 93%
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