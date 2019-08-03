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Вчені розробили приймач 6G, який у чотири рази швидший за 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Інженери Каліфорнійського університету cтворили приймач шостого покоління 6G, який працює значно швидше, ніж будь-який 5G-пристрій.
Дивися повний текст Вчені розробили приймач 6G, який у чотири рази швидший за 5G
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