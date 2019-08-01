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Міжбанк: "розігрів" курсу продовжиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:24
Пропонуємо до обговорення:
У понеділок на валютному ринку "розігрів" курсу триватиме. Причин кілька:
Дивися повний текст Міжбанк: \"розігрів\" курсу продовжиться
.
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