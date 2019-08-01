RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: "розігрів"
курсу продовжиться

Міжбанк: "розігрів" курсу продовжиться
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:24

Міжбанк: "розігрів" курсу продовжиться

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок на валютному ринку "розігрів" курсу триватиме. Причин кілька:

Дивися повний текст Міжбанк: \"розігрів\" курсу продовжиться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:24

В цивилизованном мире, экспердов, рассказывающих о том, что "курс гривны может подняться до 20 за доллар", обмазывают мазутом, вываливают в перьях и гонят из города!!
Инетересно, как поживает ваше экспердо, 2 недели назад рассказывавшее о том, что гривна выростит до 20 за доллар? Планируете ли вы, в дальнейшем, обращаться за коментариями к данному эксперду? Считаете ли вы, что ваша репутация, как финансового аналитического сайта улучшается, когда вы печатаете "бред сивой кобылы" подобных "аналитиков"?
maxshurko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:08

Всем хочется кушать, поэтому сайты полны джинсой, а репутация в Украине походу не самый ходовой товар.
adikali
 
Повідомлень: 704
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:27

Пока экспорт в разы меньше чем импорт инфляцию гривны ничто не остановит.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чого чекати від курсу цього тижня?
R2 » Пон 05 сер, 2019 21:23
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 21:23
oleg_kovtun100
Зміцнення курсу гривні продовжиться - думка експерта
R2 » Чет 01 сер, 2019 08:48
4 345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 16:12
Roman Tik
Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?
R2 » Чет 01 сер, 2019 15:38
1 285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 15:38
Дваждыдвашник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74231)
06.08.2019 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.