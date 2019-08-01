У понеділок на валютному ринку "розігрів" курсу триватиме. Причин кілька:
Дивися повний текст Міжбанк: \"розігрів\" курсу продовжиться.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:24
Міжбанк: "розігрів" курсу продовжиться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: \"розігрів\" курсу продовжиться.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:24
В цивилизованном мире, экспердов, рассказывающих о том, что "курс гривны может подняться до 20 за доллар", обмазывают мазутом, вываливают в перьях и гонят из города!!
Инетересно, как поживает ваше экспердо, 2 недели назад рассказывавшее о том, что гривна выростит до 20 за доллар? Планируете ли вы, в дальнейшем, обращаться за коментариями к данному эксперду? Считаете ли вы, что ваша репутация, как финансового аналитического сайта улучшается, когда вы печатаете "бред сивой кобылы" подобных "аналитиков"?
Додано: Вів 06 сер, 2019 08:08
Всем хочется кушать, поэтому сайты полны джинсой, а репутация в Украине походу не самый ходовой товар.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:27
Пока экспорт в разы меньше чем импорт инфляцию гривны ничто не остановит.
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