За декілька років за кордон може виїхати половина працездатного населення.
Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34
Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34
Всем по...уй, как вчера было так и будет завтра.
Кому что-то не нравиться, как вороуют ,грабят и убивают, так собрались и валите - все мысли власти только усиливают тенденцию вот и все вот и все.
И никто ничего делать не будет.
Умы или трудяги, будут валить, не потому что кто-то вверху что-то решил, а потому что тут внизу ты нах никому не нужен, или паши за копейки за пару троку косарей зелени или сдохни. Вот реальность. Ты никому не нужен.
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