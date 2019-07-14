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Половина українців може
виїхати за кордон, - Клімкін

Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34

Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін

Пропонуємо до обговорення:
За декілька років за кордон може виїхати половина працездатного населення.

Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34

Всем по...уй, как вчера было так и будет завтра.
Кому что-то не нравиться, как вороуют ,грабят и убивают, так собрались и валите - все мысли власти только усиливают тенденцию вот и все вот и все.
И никто ничего делать не будет.

Умы или трудяги, будут валить, не потому что кто-то вверху что-то решил, а потому что тут внизу ты нах никому не нужен, или паши за копейки за пару троку косарей зелени или сдохни. Вот реальность. Ты никому не нужен.
oleg_fist
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