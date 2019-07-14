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Половина українців може
виїхати за кордон, - Клімкін

Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34

Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін

Пропонуємо до обговорення:
За декілька років за кордон може виїхати половина працездатного населення.

Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:45

А по сути в Украине нет никакой защищённости.
Медицина хоть и "бесплатная" но ни один анализ бесплатно не сдашь, снимок не сделаешь, скорую не вызовешь, в больницу не ляжешь, даже место на кладбище платное. А даже если и платишь . то все мы знаем уровень нашей медицины.
Образование. - очень слабое. и по всему миру не котируется.
Право- это вообще полная утопия . в суде прав только тот у кого есть деньги либо связи. Я что то, сомневаюсь, что в наших судах есть хоть один судья, который не брал взятку. Причина - неприкосновенность. Наша полиция на данный момент годна только на парадах ходить и селфи делать.
Политика - это кормушка для олигархов. для народа вообще ничего не делается. Развечто "бусами и зеркальцами" поблескают в глазах людей.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:57

Отчаливают за рубеж именно несогласные с текущим положением вещей, а не лоснящиеся от жира у корыта. Пять лет всех несогласных клеймили "ватой", а теперь вдруг они же оказались "самой большой ценностью". Что с Климкиным скорый пинок под зад то животворящий делает)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:54

Re: Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін

Клімкін он очень авторитетный эксперт, достаточно послушать его живые рассуждения.
А еще просто посмотреть как этот иностранный специалист одевается...конечно это тоже показатель, особенно если ты типа дипломат, а не вареник из села
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:13

5 лет пэрэмог подтолкнули к массовой миграции. Теперь 5-7 млн уехало на заработки, часть уехала насовсем. Украине пришел полный и безоговорочный писец.
priem_metalla86
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