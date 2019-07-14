За декілька років за кордон може виїхати половина працездатного населення.
Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:34
Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:45
А по сути в Украине нет никакой защищённости.
Медицина хоть и "бесплатная" но ни один анализ бесплатно не сдашь, снимок не сделаешь, скорую не вызовешь, в больницу не ляжешь, даже место на кладбище платное. А даже если и платишь . то все мы знаем уровень нашей медицины.
Образование. - очень слабое. и по всему миру не котируется.
Право- это вообще полная утопия . в суде прав только тот у кого есть деньги либо связи. Я что то, сомневаюсь, что в наших судах есть хоть один судья, который не брал взятку. Причина - неприкосновенность. Наша полиция на данный момент годна только на парадах ходить и селфи делать.
Политика - это кормушка для олигархов. для народа вообще ничего не делается. Развечто "бусами и зеркальцами" поблескают в глазах людей.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:57
Отчаливают за рубеж именно несогласные с текущим положением вещей, а не лоснящиеся от жира у корыта. Пять лет всех несогласных клеймили "ватой", а теперь вдруг они же оказались "самой большой ценностью". Что с Климкиным скорый пинок под зад то животворящий делает)))
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:54
Re: Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
Клімкін он очень авторитетный эксперт, достаточно послушать его живые рассуждения.
А еще просто посмотреть как этот иностранный специалист одевается...конечно это тоже показатель, особенно если ты типа дипломат, а не вареник из села
Додано: Вів 06 сер, 2019 05:41
Открыл ua.jooble, работы в нашем городе навалом, 4200-5000. Если и предлагают 7-10, то это служба за контрактом. Либо воевать, либо Польша, кто на что учился.
Додано: Вів 06 сер, 2019 08:51
Re: Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
Служба за контрактом 7 т.? Это в каком твоём городе? Хотя за службу по Украине зарплата вся одинаковая и в два раза больше.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:17
Слушая опусы Климкина появляется навязчивая мысль, он "курский соловей" не по месту рождения, а по призванию. И уж точно для Украины ничего хорошего не сделал.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30
Re: опус
Если министры не сделали для Украины ничего хорошего.. то что сделал кабмин вцелом?..
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:02
Re: Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін
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