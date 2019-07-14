Половина українців може виїхати за кордон, - Клімкін

Додано: Пон 05 сер, 2019 11:45

А по сути в Украине нет никакой защищённости.

Медицина хоть и "бесплатная" но ни один анализ бесплатно не сдашь, снимок не сделаешь, скорую не вызовешь, в больницу не ляжешь, даже место на кладбище платное. А даже если и платишь . то все мы знаем уровень нашей медицины.

Образование. - очень слабое. и по всему миру не котируется.

Право- это вообще полная утопия . в суде прав только тот у кого есть деньги либо связи. Я что то, сомневаюсь, что в наших судах есть хоть один судья, который не брал взятку. Причина - неприкосновенность. Наша полиция на данный момент годна только на парадах ходить и селфи делать.

Политика - это кормушка для олигархов. для народа вообще ничего не делается. Развечто "бусами и зеркальцами" поблескают в глазах людей.