|
|
Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:15
Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів.
Дивися повний текст Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90152
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему