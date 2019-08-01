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Топ найпопулярніших нових
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Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:15

Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів.

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:15

Тотальне зубожіння, просто тотальне... "Нарід" нічому не вчиться під час війни! Чи то все корумповані менти прокурори та судді купують?
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