З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів.
Дивися повний текст Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:15
Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
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Дивися повний текст Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:15
Тотальне зубожіння, просто тотальне... "Нарід" нічому не вчиться під час війни! Чи то все корумповані менти прокурори та судді купують?
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:02
По отношению к общему количеству зарегистрированных авто это капля в море.
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