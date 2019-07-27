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Нацбанк дозволить переказувати
гроші за допомогою...

Нацбанк дозволить переказувати гроші за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

Нацбанк дозволить переказувати гроші за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що розробили правила, які застосовуватимуться для переказу коштів з одного банківського рахунку на інший за допомогою QR-коду.

Дивися повний текст Нацбанк дозволить переказувати гроші за допомогою QR-коду (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

На первый взгляд все выглядит замечательно. В чем же подвох?
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