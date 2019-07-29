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Набув чинності новий стандарт
номерів для банківських...

Набув чинності новий стандарт номерів для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:47

Набув чинності новий стандарт номерів для банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст Набув чинності новий стандарт номерів для банківських рахунків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:48

2-го августа в Ощадбанке, где я обслуживаюсь как юр.лицо, ответили, что от меня не требуется никаких действий в связи с изменением стандартов р/с.
avk
 
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