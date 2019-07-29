Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст Набув чинності новий стандарт номерів для банківських рахунків.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:47
Набув чинності новий стандарт номерів для банківських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набув чинності новий стандарт номерів для банківських рахунків.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:48
2-го августа в Ощадбанке, где я обслуживаюсь как юр.лицо, ответили, что от меня не требуется никаких действий в связи с изменением стандартов р/с.
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