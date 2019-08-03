RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прогнозують подорожчання
авто вже з 2020 року

Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Дивися повний текст Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без євро 6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (достатньо євро 2)

Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lerook і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
R2 » Пон 05 сер, 2019 12:15
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 12:15
0633008811
«Зелені» електростанції України за перші пів року...
R2 » Пон 05 сер, 2019 07:52
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 07:52
laa1999
Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
R2 » Сер 31 лип, 2019 10:30
8 394
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 12:37
dmitrijdovbius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74191)
05.08.2019 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.