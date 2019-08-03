Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.
Дивися повний текст Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року.
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:38
В стране, не выпускающей собственные нормальные автомобили, вообще не должно быть никаких ограничений, в том числе таможенных сборов и акцизов. Они их собирают, чтобы потом спи...дить.
Додано: Пон 05 сер, 2019 21:01
Разрешено завозить хлам. Но на новые машины ограничения есть. Законы, чтоб власть имущие могли воровать. А рабы пусть мучаются
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