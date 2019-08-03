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Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.
Дивися повний текст Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без євро 6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (достатньо євро 2)
Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:31
Назаренко ещё тот крендель. За себя и свою ассоциацию переживает.
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nalim
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:38
0mage0 написав:
Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без євро 6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (достатньо євро 2)
Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?
В стране, не выпускающей собственные нормальные автомобили, вообще не должно быть никаких ограничений, в том числе таможенных сборов и акцизов. Они их собирают, чтобы потом спи...дить.
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nalim
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:01
Разрешено завозить хлам. Но на новые машины ограничения есть. Законы, чтоб власть имущие могли воровать. А рабы пусть мучаются
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priem_metalla86
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:42
Ага назаренко ниразу не лоббирует интересы своей ассоциации, действующий закон по растаможке они конкретно под себя написали, еще тот фокусник.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:18
Олег Назаренко ще той шут. Роздуває з мухи слона, як завжди. Не зважайте, він за свої інтереси переживає, а не ваші
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:16
priem_metalla86 написав:
Разрешено завозить хлам. Но на новые машины ограничения есть. Законы, чтоб власть имущие могли воровать. А рабы пусть мучаются
Так вроде наоборот. Рабам дешевые б/у без ограничений в ЕВРО. А хозяевам придется доплатить за новые. )
А так да - логики нет.
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Nickoss1
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