RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прогнозують подорожчання
авто вже з 2020 року

Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Дивися повний текст Прогнозують подорожчання авто вже з 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90180
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без євро 6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (достатньо євро 2)

Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:31

Назаренко ещё тот крендель. За себя и свою ассоциацию переживает.
nalim
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:38

  0mage0 написав:
Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без євро 6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (достатньо євро 2)

Мені одному вважається, що це маразм і вимоги мають бути однакові для нових та вживаних авто?

В стране, не выпускающей собственные нормальные автомобили, вообще не должно быть никаких ограничений, в том числе таможенных сборов и акцизов. Они их собирают, чтобы потом спи...дить.
nalim
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:01

Разрешено завозить хлам. Но на новые машины ограничения есть. Законы, чтоб власть имущие могли воровать. А рабы пусть мучаются
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:42

Ага назаренко ниразу не лоббирует интересы своей ассоциации, действующий закон по растаможке они конкретно под себя написали, еще тот фокусник.
Konstantyn-K
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:18

Олег Назаренко ще той шут. Роздуває з мухи слона, як завжди. Не зважайте, він за свої інтереси переживає, а не ваші
x-evier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:16

  priem_metalla86 написав:Разрешено завозить хлам. Но на новые машины ограничения есть. Законы, чтоб власть имущие могли воровать. А рабы пусть мучаются


Так вроде наоборот. Рабам дешевые б/у без ограничений в ЕВРО. А хозяевам придется доплатить за новые. )

А так да - логики нет.
Nickoss1
 
Повідомлень: 100
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:34

Назаренко??? можно закрывать и дальше не читать. Какое подорожание клоун ?, продавать некому будет уже через пару лет. Немецкая экономика в глубокой стагнации цены понижаю гляньте на большую тройку. Китай напирает качество повышает, Корея акция за акцией. Но чинуши все не нажрутся. зп себе понарисовывали и думают, что все так и будет - нефига !
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ найпопулярніших нових авто на українському ринку
R2 » Пон 05 сер, 2019 12:15
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:02
blueiceua
«Зелені» електростанції України за перші пів року...
R2 » Пон 05 сер, 2019 07:52
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 07:52
laa1999
Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
R2 » Сер 31 лип, 2019 10:30
8 411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 12:37
dmitrijdovbius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.