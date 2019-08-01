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ДБР розслідує відмивання
коштів через схеми з ОВДП

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:51

ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:51

А чо тема сисек не раскрыта?
Раз уже начали писать А, тогда уж и дальше по алфавиту, хотя бы до П... Имена, фамилии, явки, пароли...

Не эта ли вот схема, о которой вон там описывали? https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... igatsiyakh

Особо обращает внимание 1 номер, который вне конкуренции в этой великолепной компании ))
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:33

ГБР полностью импотентный орган, имитирующий бурную деятельность. Доведённых до конца громких дел нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:35

  EKO написав:А чо тема сисек не раскрыта?
Раз уже начали писать А, тогда уж и дальше по алфавиту, хотя бы до П... Имена, фамилии, явки, пароли...

Не эта ли вот схема, о которой вон там описывали? https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... igatsiyakh

Особо обращает внимание 1 номер, который вне конкуренции в этой великолепной компании ))

Нахрена так палиться с ОВГЗ, если Пете нал шел. Не понимаю.
nalim
 
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