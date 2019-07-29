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Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Kyivstar, Lifecell і Vodafone планують змінити надання своїх послуг.
Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:12
Три мобильных оператора, !!! Ошибка в заглавии статьи.
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