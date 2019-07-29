Kyivstar, Lifecell і Vodafone планують змінити надання своїх послуг.
Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:11
Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:19
380955680001 дякуємо за зауваження!
З пов.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:30
сделайте интернет заказной услугой не навязывайте его людям у которых нет смартфона а обычный кнопочный телефон
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53
Тарифы операторов
Ещё бы тариф для стариков,без интернета.
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