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Три мобільні оператори України
готуються змінити тарифи

Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:11

Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Kyivstar, Lifecell і Vodafone планують змінити надання своїх послуг.

Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
R2
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Три мобильных оператора, !!! Ошибка в заглавии статьи.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:19

380955680001 дякуємо за зауваження!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:30

сделайте интернет заказной услугой не навязывайте его людям у которых нет смартфона а обычный кнопочный телефон
finuser281
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53

Тарифы операторов

Ещё бы тариф для стариков,без интернета.
vika_1959
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:42

Мне вообще не нужен тариф с абонплатой. По этой причине послал куда подальше Киевстар
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