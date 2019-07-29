Kyivstar, Lifecell і Vodafone планують змінити надання своїх послуг.
Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:11
Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:19
380955680001 дякуємо за зауваження!
З пов.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:30
сделайте интернет заказной услугой не навязывайте его людям у которых нет смартфона а обычный кнопочный телефон
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53
Тарифы операторов
Ещё бы тариф для стариков,без интернета.
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:42
Мне вообще не нужен тариф с абонплатой. По этой причине послал куда подальше Киевстар
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:00
Еще бы добрались до продуктов, где каждый раз 0,95/0,9/0,85 и если в упаковке не привычный 1кг/л тогда на пол этикетке надпись с указанием веса.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:15
проверьте свои пакеты:.."предусмотрена возможность отключить пакет Интернета и меседжингу в тарифе Vodafone Family Plus. После отключения плата за каждый последующий пакет услуг за месяц будет уменьшена на 10 грн ...
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