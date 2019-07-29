Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи

Додано: Вів 06 сер, 2019 16:04

У нас как-то все хотят абонплату которая гарантирует постоянный поток-доход чтоб не случилось, и вывоз мусора (и всеравно что кто-то и на половину не выкидывает, за то лимиты можно потом продать) и вода, и газ (и всеравно если не добирают, можно тем же производствам по тем же трубам гнать). И уборка территории вокруг новостроек(и всеравно что люди не мусорят, за то квартиры можно продавать долго показывая красоту. И конечно мобильный оператор.(и всеравно если поговоришь минуту за месяц). Так вот народ вы дураки если все это оплачиваете. Не платите, просто не платите. Или требуйте абон плату если не работаете. Например приходите устраиваться и говорите вы не заплатили мне абонплату за 2 года прошедших поэтому работать не буду и уходите. Только массово это делайте. составте поприколу договор абонплаты между потенциальным работодателем и Вами (по статье публичного договора Цив. кодекса Украины) как это скажем у крамар эко (компания по вывозу мусора), придумайте себе тариф скажем 10 000 грн мес. насчитывайте долг. и предлагайте его работодателю.