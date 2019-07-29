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Три мобільні оператори України
готуються змінити тарифи

Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:11

Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Kyivstar, Lifecell і Vodafone планують змінити надання своїх послуг.

Дивися повний текст Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:12

Три мобильных оператора, !!! Ошибка в заглавии статьи.
380955680001
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:19

380955680001 дякуємо за зауваження!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:30

сделайте интернет заказной услугой не навязывайте его людям у которых нет смартфона а обычный кнопочный телефон
finuser281
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:53

Тарифы операторов

Ещё бы тариф для стариков,без интернета.
vika_1959
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:42

Мне вообще не нужен тариф с абонплатой. По этой причине послал куда подальше Киевстар
8651604
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:00

Еще бы добрались до продуктов, где каждый раз 0,95/0,9/0,85 и если в упаковке не привычный 1кг/л тогда на пол этикетке надпись с указанием веса.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:15

проверьте свои пакеты:.."предусмотрена возможность отключить пакет Интернета и меседжингу в тарифе Vodafone Family Plus. После отключения плата за каждый последующий пакет услуг за месяц будет уменьшена на 10 грн ...
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:30

  8651604 написав:Мне вообще не нужен тариф с абонплатой. По этой причине послал куда подальше Киевстар

Так только у них, вроде, остался тариф с оплатой по дням а не сразу за месяц?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:04

У нас как-то все хотят абонплату которая гарантирует постоянный поток-доход чтоб не случилось, и вывоз мусора (и всеравно что кто-то и на половину не выкидывает, за то лимиты можно потом продать) и вода, и газ (и всеравно если не добирают, можно тем же производствам по тем же трубам гнать). И уборка территории вокруг новостроек(и всеравно что люди не мусорят, за то квартиры можно продавать долго показывая красоту. И конечно мобильный оператор.(и всеравно если поговоришь минуту за месяц). Так вот народ вы дураки если все это оплачиваете. Не платите, просто не платите. Или требуйте абон плату если не работаете. Например приходите устраиваться и говорите вы не заплатили мне абонплату за 2 года прошедших поэтому работать не буду и уходите. Только массово это делайте. составте поприколу договор абонплаты между потенциальным работодателем и Вами (по статье публичного договора Цив. кодекса Украины) как это скажем у крамар эко (компания по вывозу мусора), придумайте себе тариф скажем 10 000 грн мес. насчитывайте долг. и предлагайте его работодателю.
golllmax
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