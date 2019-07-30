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Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін
.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:49
Вы что, де***? Не было бы льготы - не было бы и импорта!
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