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Бюджет недоотримав 2,8 мільярда
гривень через пільгу на...

Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:48

Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.

Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:49

Вы что, де***? Не было бы льготы - не было бы и импорта!
sensei
 
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Пацаны себе и Ахметову кормушку сделали.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

  sensei написав:Вы что, де***? Не было бы льготы - не было бы и импорта!

Нахрена нам такой импорт, чтобы потом платить по 5 грн. за киловатт.
Чтобы пацаны 2 раза подогрелись?
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