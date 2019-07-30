Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:48
Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...
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Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:28
О чистом нале по Киотскому протоколу забыли?
Или деньги уже даже в страну не заходят?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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