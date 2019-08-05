Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:48
Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
Додано: Вів 06 сер, 2019 06:40
Re: Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на.
Это инвестиции в будущее. Все верно- развитие зелёной энергии нужно всячески поощерять. Тут различные льготы оправданы. Чушь полная, как верно, заметили выше, про "недополучил". Государство наращивает долю зелёной энергетике- и это со всех сторон хорошо. Народ у нас просто дремуч и невежественен, чтобы это понять.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:36
Re: неинвест
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:07
Re: Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на.
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