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Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на сонячні батареї та вітряки - Мінфін
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:49
Вы что, де***? Не было бы льготы - не было бы и импорта!
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sensei
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:41
Пацаны себе и Ахметову кормушку сделали.
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nalim
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
sensei написав:
Вы что, де***? Не было бы льготы - не было бы и импорта!
Нахрена нам такой импорт, чтобы потом платить по 5 грн. за киловатт.
Чтобы пацаны 2 раза подогрелись?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 06:40
Это инвестиции в будущее. Все верно- развитие зелёной энергии нужно всячески поощерять. Тут различные льготы оправданы. Чушь полная, как верно, заметили выше, про "недополучил". Государство наращивает долю зелёной энергетике- и это со всех сторон хорошо. Народ у нас просто дремуч и невежественен, чтобы это понять.
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SMOKE
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Додано: Вів 06 сер, 2019 09:36
SMOKE написав:
Это инвестиции в будущее. Все верно- развитие зелёной энергии нужно всячески поощерять. Тут различные льготы оправданы.
Какие именно зеленые электрогенераторы построены на века или на десятилетия?..
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sal
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Додано: Вів 06 сер, 2019 10:07
SMOKE написав:
Народ у нас просто дремуч и невежественен, чтобы это понять.
А еще его дустом можно травить, не пробовали?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:07
SMOKE написав:
Это инвестиции в будущее. Все верно- развитие зелёной энергии нужно всячески поощерять. Тут различные льготы оправданы. Чушь полная, как верно, заметили выше, про "недополучил". Государство наращивает долю зелёной энергетике- и это со всех сторон хорошо. Народ у нас просто дремуч и невежественен, чтобы это понять.
Государство ничего не наращивает. Это бизнес для узкого круга частников и об интересах страны и людей они думают в последнюю очередь. Просто под благовидным предлогом борьбы за экологию отберут у нас еще немного денег.
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nalim
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:09
sal написав: SMOKE написав:
Это инвестиции в будущее. Все верно- развитие зелёной энергии нужно всячески поощерять. Тут различные льготы оправданы.
Какие именно зеленые электрогенераторы построены на века или на десятилетия?..
Солнечные электростанции в основном комплектуют китайскими панелями, так что про века лучше забыть.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:57
недополучил потому что кто-то подукрал, Ахметов самый большой импортер панелей был
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golllmax
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