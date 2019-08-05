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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:31
Re: Бюджет недоотримав 2,8 мільярда гривень через пільгу на.
Вся ця "зелена" енергетика у нас - і така ніби-то сама у них - це зовсім різні речі . Одна справа- коли ти на дах поставив кілька панелей - продаєш залишки , а зовсім інша - коли ти сотні гектарів заставляєш на землі - як це впливає на екологію - хто говорить ? Вітряки взагалі - дуже слизька тема ...
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:04
Минфин дело говорит - льготы только тем, кто оборудование делает здесь (не собирает из китайских запчастей). Потому что назвать инвестором в экономику Украины спекулянта, который купил панели и ветряки в Китае, а потом в Украине качает бабло по зеленому тарифу нельзя. Вложений в економику Украины - ноль гривен, рабочих мест - два (директор и бухгалтер), только выкачка денег за счет всех потребителей е/енергии Украины.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:19
С какой радости льготы? Почему именно им? Мне, как потребителю, дешевле покупать электроэнергию у атомщиков, ведь АЭС все равно есть, их нужно только дозагрузить.
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