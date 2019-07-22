Президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Івано-Франківськ.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:16
Зеленський домовився про ремонт аеропорту Івано-Франківська
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Дивися повний текст Зеленський домовився про ремонт аеропорту Івано-Франківська.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:17
Молодець, дуже хороший початок, головне не зупинятись. Інфраструктура - це дуже важливо для інвесторів різного рівня.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29
Звичайно, Зеленський не проєкт Коломойського. То все злі язики брешуть. І лоббі для Зе в США ніхто не замовляв. То все брехня)))
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