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Зеленський домовився про ремонт
аеропорту Івано-Франківська

Зеленський домовився про ремонт аеропорту Івано-Франківська
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:16

Зеленський домовився про ремонт аеропорту Івано-Франківська

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Івано-Франківськ.

Дивися повний текст Зеленський домовився про ремонт аеропорту Івано-Франківська.
R2
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Молодець, дуже хороший початок, головне не зупинятись. Інфраструктура - це дуже важливо для інвесторів різного рівня.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29

Звичайно, Зеленський не проєкт Коломойського. То все злі язики брешуть. І лоббі для Зе в США ніхто не замовляв. То все брехня)))
Viktor
 
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