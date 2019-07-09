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НБУ купив рекордний обсяг
валюти на міжбанку (таблиця)

НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:28

НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
НБУ минулого тижня купив 510,2 млн на міжбанківському валютному ринку, а тижнем раніше - 261,2 млн доларів.

Дивися повний текст НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця).
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:28

Что-то подсказывает мне, что достаточно скоро мы будем наблюдать обратные процессы.
nalim
 
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