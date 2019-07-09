НБУ минулого тижня купив 510,2 млн на міжбанківському валютному ринку, а тижнем раніше - 261,2 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця).
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:28
НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця)
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Дивися повний текст НБУ купив рекордний обсяг валюти на міжбанку (таблиця).
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:28
Что-то подсказывает мне, что достаточно скоро мы будем наблюдать обратные процессы.
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:05
А по-моему правильно НБУ выполняет свою задачу и выкупает так, чтобы не обвалить курс бессмысленно. Также порциями выдает тогда, когда это нужно. Хотелось бы верить, что здесь не спекуляций и открытый рынок валюты - работает
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