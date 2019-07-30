Бракує коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
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Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
оцените красоту игры на рояле - тарифы снизятся после перехода на почасовую подачу комунальной услуги
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48
Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.
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