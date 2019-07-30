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В Україні можуть запровадити
погодинну подачу води

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

В Україні можуть запровадити погодинну подачу води

Пропонуємо до обговорення:
Бракує коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.

Дивися повний текст В Україні можуть запровадити погодинну подачу води.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

оцените красоту игры на рояле - тарифы снизятся после перехода на почасовую подачу комунальной услуги
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:48

Как в бездонную бочку. Эти гос. структуры никогда не нажрутся. Индивидуальное отопление уже делают, теперь нужно и скважину на каждый дом свою. Иначе эти ребята последнее с нас высосут, при этом будут ставить нам условия и сервис будет такой же говняный, как и сейчас.
nalim
 
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